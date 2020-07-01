Український ринок нових легкових автомобілів у червні зріс на 12%

У червні 2020 року в Україні було придбано та зареєстровано 7,3 тис. нових легкових авто, що на 12% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Перший літній місяць для українського авторинку пройшов під знаком плюс. У червні 2020 року українці придбали та зареєстрували 7,3 тис. нових легкових авто. В результаті, відносно попереднього року, червневий ринок зріс на 12%", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів у червні 2020 року стала Renault. За місяць 1155 автомобілів цієї марки було зареєстровано в Україні, що на 19% більше, ніж у червні 2019 року.

На другому місці за популярністю опинилась марка Toyota, 1049 авто якої було зареєстровано в Україні впродовж місяця, що на 4% менше, ніж у червні минулого року.

Третє місце посіла марка Kia, 677 авто якої зареєстрували у червні 2020 року, що на 39% більше, ніж впродовж аналогічного періоду 2019 року.

На четвертому та п'ятому місці за популярністю опинились марки Skoda (481 реєстрація впродовж місяця) та марка Hyundai (398 реєстрацій), що відповідно на 29% та на 4% більше, ніж у червні 2019 року.