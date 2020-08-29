У Мінінфраструктури сказали, що чекає водіїв Bolt, Uber, і Uklon після легалізації ринку таксі

Водії-фізособи, які працюють у сфері перевезень пасажирів на замовлення, повинні будуть оформляти спеціальний патент, який дозволить їм легально займатися цим видом діяльності.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів геніректор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян в ефірі телеканалу "ДОМ".

"На сьогодні нами придуманий один дієвий спосіб. Він вписаний в цей законопроєкт. Суть наступна. У сфері перевезень пасажирів на замовлення — тобто це не класичні таксі, це як раз таксі Bolt, Uber, Uklon та інші — в основному працюють фізособи, звичайні рядові особи, не фізичні особи-підприємці, які не юридичні особи. Для того, щоб вони могли здійснювати цю діяльність законно, ми вводимо таке поняття, як "патент". Назвати це можна як завгодно, суть від цього не змінюється. Патент передбачає право на ведення подібного роду господарської діяльності", - зазначив генеральний директор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту.

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За словами Погосяна, водій зможе купити патент на один рік, на один місяць і т.д. Його вартість на один рік буде зафіксована на рівні однієї мінімальної зарплати, встановленої ​​за станом на 1 січня поточного року. Якщо водій захоче придбати патент тільки на місяць, то відповідно суму треба розділити на 12. Для електромобілів ця вартість буде у два рази менша.

"Насправді, ми створюємо умови, при яких люди б — а це сотні тисяч, які працюють в цій сфері незаконно і перевозять громадян, що є дуже відповідальним питанням, — працювали на законних підставах. Вибір у кожного громадянина буде або працювати на самого себе, купивши патент, або відкрити фірму і працювати як класична служба таксі", - пояснив Погосян.

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Нагадаємо: на початку серпня Міністерство інфраструктури України підготувало законопроєкт щодо легалізації таксі. Документ покликаний унормувати роботу таксистів та вивести ці пасажирські перевезення з тіні.