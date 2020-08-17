У столиці троє іноземців побили таксиста

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Рокосовського невідомі б’ють водія авто. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, поспілкувавшись із потерпілим, встановили, що між ним та трьома невідомими виник дорожній конфлікт через питання першочерговості проїзду, і незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло авто та побили його, потім - забрали сумку з документами та грошима і втекли.

Водія таксі з множинними тілесними ушкодженнями, у тому числі переломом пальця руки, госпіталізували у лікарню. Правоохоронці упродовж години розшукали зловмисників та затримали. Ними виявились іноземці, 1977, 1985 та 1988 років народження.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, поліцейські затримали у Вінниці двох кримінальних авторитетів за вчинення хуліганських дій в розважальному закладі.

Фото: відділ комунікації поліції Києва