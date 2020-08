Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

Світовий банк тимчасово припиняє публікацію рейтингу Doing Business через низку порушень у попередніх звітах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві СБ.

«Була низка порушень, яка стосується змін даних у звітах Doing Business-2018 і Doing Business-2020 року, опублікованих у жовтні 2017 і 2019 років відповідно. Зміни в даних не відповідають методології Doing Business», — зазначається у зверненні.

Деталі порушень не розкриваються.

Банк призначив незалежний аудит і аналіз даних, щоб виправити показники щодо деяких країн.

Як зазначається, рада виконавчих директорів Світового банку була поінформована про ситуацію, як і уряди країн, що найбільше постраждали від допущених порушень під час збирання даних.

На час проведення оцінки ситуації публікація звітів буде призупинена, наголосили у Світовому банку.

Рейтинг Doing Business відображає умови для ведення бізнесу в різних країнах світу.