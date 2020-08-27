Суд скасував арешт нежитлових будівель одеського стадіону «Чорноморець»

Шевченківський райсуд Києва скасував арешт, накладений на нежитлові будівлі стадіону «Чорноморець», задовольнивши апеляцію американської інвестиційної компанії Allrise Capital Inc. (Ірвайн, штат Каліфорнія) про повернення об'єкта нерухомості з управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як передає Украінформ, про цей вердикт повідомили у прес-службі компанії.

«26 серпня Шевченківський райсуд скасував прийняту 31 липня постанову слідчого судді про накладення арешту на нежитлові будівлі стадіону «Чорноморець», захистивши майнові права Allrise Capital як інвестора і покупця цього стадіону. Об'єкт повернуто законному власнику з управління Агентства з розшуку та менеджменту активів», - зазначили в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав договір купівлі-продажу з новим власником стадіону «Чорноморець» - компанією «Allrise Capital Inc».

Операцію було здійснено після аукціону, проведеного 22 травня за голландською моделлю. За комплекс нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», розташованих в Одесі за адресою вул. Маразлієвська, 1/20, що знаходяться на балансі АТ «Імексбанк», переможець запропонував 193,8 млн грн. Організатором торгів виступила компанія «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (FFN).

Стадіон знайшов покупця з 21-ї спроби продажу на відкритих аукціонах, зазначили в ФГВФО. До цього він виставлявся на торги як через електронну систему Прозорро.Продажі як окремо, так і в складі пулів з правами вимоги за кредитами.

Пізніше судом було накладено арешт на нежитлові будівлі стадіону. У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заявили, що положення Кримінального процесуального кодексу України та Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» прямо забороняють накладення арешту на майно, що належить неплатоспроможному банку.