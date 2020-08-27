Як збільшити продажі за допомогою Манівео

Пандемія коронавірусу і, як наслідок, економічна криза призвели до погіршення рівня життя в цілому і купівельної спроможності зокрема.

Гроші в теперішніх умовах люди витрачають здебільшого на продукти харчування і товари першої необхідності. А от придбання непродовольчих товарів – електроніки, техніки, товарів для дому, ремонту, будівництва та інше – для більшості споживачів стає проблематичним.

Щорічні дослідження показують, що купівельна спроможність найчастіше падає в сезон відпусток, коли заощадження насамперед витрачаються на відпочинок. Усі ці фактори загалом створюють несприятливі умови для ведення бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) серед учасників проєкту Unlimit Ukraine, в Україні близько 33% підприємців у сфері малого бізнесу за період карантину втратили від 50 до 75% свого доходу. Багатьом взагалі довелося закрити свою справу.

Споживчі кредити – оптимальний спосіб росту продажів

Щоб зберегти бізнес на докризовому рівні, роздрібні торгові мережі та ритейлери пропонують своїм клієнтам можливість купувати товари у кредит.

Водночас, згідно зі статистичними даними та соціальними опитуваннями, близько 5 млн українців не можуть оформити банківські кредити на придбання побутової техніки та електроніки через низький рівень доходів або неофіційне працевлаштування. У банках таким клієнтам найчастіше відмовляють у відкритті кредитної лінії або пропонують невисокий кредитний ліміт. Навіть популярна кредитна послуга «оплата частинами», під якою розуміють придбання товарів у розстрочку під відсоток, доступна далеко не кожному споживачеві.

Тому банки, незважаючи на високий рівень довіри до них громадян, не завжди здатні задовольнити потреби всіх категорій населення.

Миттєвий кредит від Манівео – без ризиків і клопоту

Вигідне і універсальне рішення для бізнесу пропонує провідний в Україні сервіс онлайн-кредитування Манівео. Клієнти компанії можуть оформити кредити лише за 8 хвилин при першому зверненні та за 2 хвилини – при повторних. Без залучення поручителів, візитів до відділень, дзвінків і довідок з місця роботи.

Процес оформлення максимально простий і прозорий: в заявці на кредит користувачеві потрібно вказати соціальну інформацію, ІПН, дані паспорта і банківської картки. Рішення за заявкою система приймає автоматично протягом декількох хвилин.

У компанії пропонують клієнтам дві кредитні програми. Smart – до 22 000 грн на 30 днів і Comfort – до 30 000 грн на 18 тижнів.

Що ви отримаєте, уклавши партнерство з Moneyveo?

Компанії-партнери Манівео вже відчули всі переваги співпраці:

лояльність клієнтів (ви даєте їм можливість придбати товар прямо зараз, не відкладаючи покупку на невизначений строк);

приплив нових клієнтів, яким банки відмовили у видачі кредитів;

зростання конверсії на ваших торгових майданчиках;

збільшення середнього чека;

партнер отримує гроші на розрахунковий рахунок в повному обсязі та своєчасно (згідно з договірними умовами);

швидке схвалення заявок за кредитами (обробляються автоматично);

фінансова відповідальність за зобов'язаннями клієнтів не лягає на компанію-партнера;

відсутність прихованих комісій за відкриття і повернення кредитів;

партнерська винагорода за видані кредити тощо.

Таким чином, ставши партнером компанії Moneyveo, ви дозволите своїм клієнтам купувати у вас більше, швидше і без додаткових зусиль. А собі – заробляти прямо зараз, поки конкуренти сушать голову над тим, як у період кризи зберегти бізнес і збільшити продажі.

Фото: Moneyveo