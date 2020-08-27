Аграрії отримають майже 69 мільйонів компенсації вартості вітчизняної техніки за липень

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 25 серпня затвердило розподіл 68,9 млн грн часткової компенсації між сільгосптоваровиробниками, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що кошти отримають 443 аграрії, які придбали 781 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання і подали заявки на часткову компенсацію у липні 2020 року.

При цьому загальна сума профінансованої компенсації на сьогодні сягає 784,9 млн грн.

«Ця програма обов'язково матиме продовження і в наступному році, що дозволить стимулювати розвиток сільгоспмашинобудування та АПК в цілому», - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у держбюджеті-2020 передбачено 1 млрд грн.

На початку серпня Мінекономіки розширило на 1 175 одиниць перелік української сільгосптехніки, вартість якої компенсується за програмою державної підтримки, - до понад 13,7 тис.