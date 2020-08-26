Цьогоріч аграріям уже компенсували відсотки за кредитами на 323 мільйони

Станом на 25 серпня загальна сума виплат аграріям за фактично сплачені відсотки за користування кредитами становить 322,9 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зокрема,124,9 млн грн спрямовано суб’єктам господарювання АПК за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень; 198 млн грн – за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-липень.

Кошти отримали 2 611 позичальників, які подали заявки до уповноважених банків.

«За програмою здешевлення кредитів аграрії можуть подавати заявки в 33 банки, серед яких як державні, так і приватні. Ми закликаємо аграріїв активно користуватися даною програмою, адже дешеві кредити є ефективним інструментом для підтримки і розвитку власного бізнесу», - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

За даними міністерства, загальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК, перевищив 20,3 млрд грн. Із них пільгових (підлягають компенсації) – 8,3 млрд грн, у тому числі: короткострокових – 3,8 млрд грн (45,7%); середньострокових – 2,4 млрд грн (29%); довгострокових – 2,1 млрд грн (25,3%).

При цьому на галузь тваринництва припадає 1,6 млрд грн (18,8%) всіх пільгових кредитів, на інші галузі – 6,7 млрд грн (81,2%).

Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали кредити, становили 14-16% річних, додали у Мінекономіки.

Читайте також: Шмигаль пообіцяв бізнесу доступні кредити на понад 9 мільярдів до кінця року

Як повідомлялось, цьогоріч на фінансову підтримку АПК шляхом здешевлення кредитів у державному бюджеті передбачено 1,2 млрд грн.