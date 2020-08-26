Держборг України у липні зріс на 86 мільярдів

У липні сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривні на 85,88 млрд грн та у доларах на 0,04 млрд, таким чином, станом на 1 серпня борг становив 85,05 млрд дол. чи 2 355,07 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 31 липня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 355,07 млрд грн або 85,05 млрд дол., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 454,79 млрд грн (61,77% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 52,54 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 900,28 млрд грн (38,23%) або 32,51 млрд дол.

Державний борг України становив 2 072,52 млрд грн або 74,84 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 1 193,92 млрд грн або 43,12 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 878,60 млрд грн або 31,73 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 282,55 млрд грн (12,00%) або 10,20 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 260,87 млрд грн (11,08%) або 9,42 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 21,68 млрд грн (0,92%) або 0,78 млрд дол. США.

Протягом липня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 85,88 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,04 млрд дол. США.