Другий пілот Аграрного реєстру охопить 53 ОТГ усіх регіонів України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що для реалізації другого пілотного впровадження до процесу реєстрації аграріїв у ДАР залучаються об’єднані територіальні громади, відібрані за результатами відкритого конкурсу. Загалом пілотний проєкт охопить 53 ОТГ у всіх областях України.
У Мінекономіки зауважили, що активна фаза пілотного впровадження відбуватиметься у дві черги, кожна з яких триватиме 4 тижні. Перша черга розпочинається 2 вересня 2020 року в 17 ОТГ на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської і Херсонської областей і триватиме до 30 вересня.
Друга черга розпочинається 16 вересня 2020 року в 36 ОТГ на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, і триватиме до 14 жовтня.
На період пілоту працівники обраних ОТГ стануть операторами ДАР і консультуватимуть фермерів з питань роботи реєстру, допомагатимуть реєструватися тим аграріям, які не мають комп’ютера або доступу до мережі Інтернет. В цілому ж зареєструватися у ДАР онлайн вже зараз може будь-який український фермер. Особлива увага під час пілотного впровадження приділятиметься процесу опрацювання заявок на виправлення помилок щодо земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
"Участь у другому пілотному впровадженні ДАР дозволить власникам земельних ділянок перевірити коректність даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити відповідність даних про майнові права на землю", - зазначили у профільному міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, перше пілотне впровадження ДАР відбувалося у лютому цього року в окремих ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей.
Проєкт реалізується у координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння проєкту Світового Банку й ЄС “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”, а також Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).
ДАР – це автоматизована електронна система, доступна для усіх виробників сільськогосподарської продукції незалежно від форми господарювання. У майбутньому зареєстровані користувачі ДАР отримають можливість подавати онлайн заявки на участь у державних і регіональних програмах державної підтримки сільського господарства, що дозволить уряду більш ефективно планувати та спрямовувати програми підтримки сільгоспвировиробників.