Другий пілот Аграрного реєстру охопить 53 ОТГ усіх регіонів України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України спільно з Всеукраїнською асоціацією громад 2 вересня розпочинають активну фазу другого пілотного впровадження Державного аграрного реєстру (ДАР), який залучить 53 об’єднані територіальні громади (ОТГ) усіх регіонів країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що для реалізації другого пілотного впровадження до процесу реєстрації аграріїв у ДАР залучаються об’єднані територіальні громади, відібрані за результатами відкритого конкурсу. Загалом пілотний проєкт охопить 53 ОТГ у всіх областях України.

У Мінекономіки зауважили, що активна фаза пілотного впровадження відбуватиметься у дві черги, кожна з яких триватиме 4 тижні. Перша черга розпочинається 2 вересня 2020 року в 17 ОТГ на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської і Херсонської областей і триватиме до 30 вересня.

Друга черга розпочинається 16 вересня 2020 року в 36 ОТГ на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, і триватиме до 14 жовтня.

На період пілоту працівники обраних ОТГ стануть операторами ДАР і консультуватимуть фермерів з питань роботи реєстру, допомагатимуть реєструватися тим аграріям, які не мають комп’ютера або доступу до мережі Інтернет. В цілому ж зареєструватися у ДАР онлайн вже зараз може будь-який український фермер. Особлива увага під час пілотного впровадження приділятиметься процесу опрацювання заявок на виправлення помилок щодо земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

"Участь у другому пілотному впровадженні ДАР дозволить власникам земельних ділянок перевірити коректність даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати заявки на їх виправлення, а також перевірити відповідність даних про майнові права на землю", - зазначили у профільному міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, перше пілотне впровадження ДАР відбувалося у лютому цього року в окремих ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей.

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Проєкт реалізується у координації з Держгеокадастром, Міністерством юстиції та за сприяння проєкту Світового Банку й ЄС “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”, а також Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

ДАР – це автоматизована електронна система, доступна для усіх виробників сільськогосподарської продукції незалежно від форми господарювання. У майбутньому зареєстровані користувачі ДАР отримають можливість подавати онлайн заявки на участь у державних і регіональних програмах державної підтримки сільського господарства, що дозволить уряду більш ефективно планувати та спрямовувати програми підтримки сільгоспвировиробників.