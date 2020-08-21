Арахамія анонсував до 25 тисяч нових робочих місць у галузі суднобудування Миколаївщини

За найближчі 5 років у галузі суднобудування Миколаївщини буде створено 20-25 тис. нових робочих місць. Для цього розроблено конкретні кроки.

Про це під час презентації стратегії розвитку Миколаївщини за участю Президента України Володимира Зеленського, який перебуває тут з робочою поїздкою, сказав керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Раніше в суднобудуванні на Миколаївщині були зайняті 120 тис. людей. Ми хочемо повернути колишню славу місту корабелів. Звичайно, такої кількості не обіцяю, але 20-25 тис. нових робочих місць - це абсолютно реально. Для цього потрібна національна програма підтримки суднобудування, більш дешеві кредитні ресурси, ми вже голосуємо за національне кредитно-експортне агентство, яке дасть підтримку при експорті. Це все дасть поштовх для розвитку всім підприємствам суднобудування, які наразі ще живі, хоч і перебувають у поганому стані, та новим, які нещодавно з'явилися, такі як «Нібулон», - сказав Арахамія.

Він також попросив присутнього на презентації Президента Зеленського допомогти реалізувати ці плани.