АМКУ відкрив справу проти групи компаній ROSHEN

Антимонопольний комітет розпочав справу проти підприємств групи компаній ROSHEN за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі АМКУ.

Зазначається, що суб’єкти господарювання, які входять до складу групи ROSHEN, є найбільшими вітчизняними виробниками крохмальної кукурудзяної патоки. В Комітеті вважають, що група ROSHEN протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку. Тож, за наявною в АМКУ інформацією, в ході ведення своєї господарської діяльності група ROSHEN протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для кондитерських фабрик.

Також, за даними АМКУ, у 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група ROSHEN підвищила ціни на патоку власного виробництва. При цьому, під час дослідження, що передувало початку справи, Комітетом не було встановлено об’єктивних причин для підвищення цін цією групою. Такі дії по відношенню до суб’єктів господарювання – конкурентів на ринках кондитерських виробів, дійшли висновку в АМКУ, могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними.

Наразі Антимонопольний комітет починає розслідування, збір та аналіз доказів у справі.

Як повідомлялося, ROSHEN є одним з найбільших виробників кондитерських виробів України та Східної Європи, входить до тридцятки найбільших виробників кондитерських виробів світу.

До складу корпорації входять: ЗАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ПрАТ "Вінницька кондитерська фабрика", ПрАт "Кременчуцька кондитерська фабрика", ТОВ "Бісквітний комплекс "РОШЕН" (Бориспіль), ТОВ "Логістичний центр "Плюс" (Яготин), ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен", Клайпедська кондитерська фабрика (Клайпеда, Литва), кондитерська фабрика "Bonbonetti" (Будапешт, Угорщина), ВАТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен" (Липецьк, Росія, була закрита у квітні 2017 року).

Компанія виробляє більше 320 найменувань кондитерських виробів.