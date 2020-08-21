Наглядова рада ПриватБанку затвердила нову структуру правління

Наглядова рада ПриватБанку 20 серпня 2020 року затвердила нову структуру правління банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що в новій структурі АТ "КБ "ПриватБанк" 8 членів правління, що забезпечує оптимальний склад виконавчого органу, необхідний для управління банком і успішної реалізації його стратегії.

Стратегія ПриватБанку сконцентрована на наданні послуг світового класу фізичним особам - серед клієнтів банку налічується майже половина українців - а також на розробці і наданні повного спектру послуг і продуктів для малого та середнього бізнесу. Тому була створена посада члена правління з розвитку бізнесу.

Ця нова позиція в структурі виконавчого органу банку - член правління з розвитку бізнесу - буде відповідати за два стратегічних бізнеси, а саме обслуговування юридичних і фізичних осіб, і забезпечувати синергію цих напрямків. Новий підрозділ обслуговування юридичних осіб буде обслуговувати в тому числі корпоративних клієнтів.

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Таким чином, в оновленій структурі правління ПриватБанку наступні позиції: голова правління, заступник голови правління з питань фінансів, заступник з питань управління проблемними активами, член правління з операційних питань, з питань управління ризиками, з питань розвитку мережі і проблемної заборгованості, з розвитку інформаційних технологій та з розвитку бізнесу.