Наглядова рада ПриватБанку затвердила нову структуру правління

Наглядова рада ПриватБанку затвердила нову структуру правління

Укрінформ
Наглядова рада ПриватБанку 20 серпня 2020 року затвердила нову структуру правління банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що в новій структурі АТ "КБ "ПриватБанк" 8 членів правління, що забезпечує оптимальний склад виконавчого органу, необхідний для управління банком і успішної реалізації його стратегії.

Стратегія ПриватБанку сконцентрована на наданні послуг світового класу фізичним особам - серед клієнтів банку налічується майже половина українців - а також на розробці і наданні повного спектру послуг і продуктів для малого та середнього бізнесу. Тому була створена посада члена правління з розвитку бізнесу.

Ця нова позиція в структурі виконавчого органу банку - член правління з розвитку бізнесу - буде відповідати за два стратегічних бізнеси, а саме обслуговування юридичних і фізичних осіб, і забезпечувати синергію цих напрямків. Новий підрозділ обслуговування юридичних осіб буде обслуговувати в тому числі корпоративних клієнтів.

Читайте також: ПриватБанк за І півріччя отримав 14 мільярдів прибутку

Таким чином, в оновленій структурі правління ПриватБанку наступні позиції: голова правління, заступник голови правління з питань фінансів, заступник з питань управління проблемними активами, член правління з операційних питань, з питань управління ризиками, з питань розвитку мережі і проблемної заборгованості, з розвитку інформаційних технологій та з розвитку бізнесу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-