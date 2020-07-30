ПриватБанк за І півріччя отримав 14 мільярдів прибутку

ПриватБанк за січень-червень 2020 року отримав 14 млрд грн прибутку.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк завершив перше півріччя 2020 року з прибутком 14 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за підсумками 6 місяців року ПриватБанком сформовані страхові резерви у сумі 8,7 млрд грн на покриття можливих ризиків внаслідок пандемії СOVID-19 та юридичних ризиків, що, в свою чергу, впливає на показники прибутку в звітному періоді.

Інвестиційний портфель банку за підсумками півріччя, включає, разом з іншими цінними паперами, ОВДП, вартість яких при погашені залежить від очікуваного курсу долару США до гривні. В період нестабільності на ринку цей показник значно збільшив оцінку ОВДП і забезпечив 14,7 млрд грн разових доходів банку, фактор переоцінки має високу волатильність.

Водночас це компенсувало втрати від курсових коливань в сумі 4,9 млрд грн. Ці збитки є результатом ризикової політики управління активами та зобов’язаннями до націоналізації, в результаті якої вартість зобов‘язань у доларах США значно перевищує вартість відповідних активів.

За даними пресслужби, активи ПриватБанку cтаном на кінець першого півріччя 2020 року збільшилися на 5% порівняно з відповідним періодом 2019 року, що зумовило зростання чистого процентного доходу до 10,6 млрд грн. Комісійні доходи залишилися на рівні 2019 року - 8,1 млрд грн.

Обсяг коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя порівнянр з показниками минулого року зріс на 11% - до 268 млрд грн.

Кількість активних клієнтів фізичних осіб ПриватБанку за пів року зросла на 1,6 млн, клієнтська база підприємців - на 100 тис.

"Боротьба з наслідками пандемії зумовила збільшення витрат банку: додаткові витрати склали більше 300 млн грн, включаючи спеціальні виплати персоналу відділень та інкасації, що працювали у період жорсткого карантину, витрати на захисні матеріали та дезінфекцію 2000 відділень та 7600 банкоматів, придбання медичного обладнання, зокрема 27 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень", - деталізували в пресслужбі.

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Також ПриватБанк з власної ініціативи знизив кредитнi ставки для 60 тис. українських пiдприємцiв та надав понад 6,5 тис. підприємців, бізнес яких зазнав відчутного впливу пандемії, кредитні канікули.

Як повідомляв Укрінформ, у червні ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 24,5 млрд грн дивідендів.

Згідно з Річним звітом банку, його чистий прибуток за 2019 рік становив 32,6 млрд грн, в тому числі негативний результат від переоцінки ОВДП - 1,5 млрд грн, дохід від впливу курсових коливань на відкриту валютну позицію - 6,5 млрд грн.