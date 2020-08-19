Реалізація олійних зменшилася майже на 16%

За січень-липень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року реалізація олійних культур зменшилася на 15,7%, до 5,87 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-липень 2020 року сільськогосподарські підприємства та господарства населення реалізували 5,87 млн тонн насіння олійних культур (на 15,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі було реалізовано 1,18 млн тонн бобів сої (на 32,8% менше); 843,4 тис. тонн ріпаку (на 36,1% менше); 3,84 млн тонн соняшнику (на 0,9% менше).

Також за вказаний період було реалізовано 19,60 млн тонн зернових та зернобобових (на 5,8% менше, ніж за січень-липень 2019 року). У тому числі було реалізовано 6,21 млн тонн пшениці (на 5,2% більше); 10,99 млн тонн кукурудзи на зерно (на 15,4% менше); 2,0 млн тонн ячменю (на 36,9% більше); 42,2 тис. тонн жита (на 21,4% менше).

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Картоплі за сім місяців 2020 року було реалізовано 102,9 тис. тонн (на 1,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); овочевих культур – 174,5 тис. тонн (на 12,9% більше); плодових та ягідних – 68,9 тис. тонн (на 40,2% менше).

Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за січень-липень 2019 року було реалізовано 20,81 млн тонн зернових та зернобобових (на 28,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); 6,96 млн тонн насіння олійних культур (на 29,4% більше).