Держгеонадра пропонують 50% знижки на чотири ділянки

Державна служба геології та надр проводить повторні аукціони на чотири ділянки, встановивши на них знижку у 50%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

Повторні аукціони на ділянки надр з покладами металічних і неметалічних корисних копалин, а також мінеральних природних столових вод відбудуться 19 серпня; стартова ціна лотів знижена удвічі, зазначають у Держгеонадрах.

Інвесторам пропонують наступні об’єкти:

Бистрівське родовище (свердловина № 9807/26) мінеральних природних столових вод;

ділянку Железняки з рудопроявом Железняки поліметалічного зруденіння (руди міді, нікелю, кобальту та супутні компоненти: метали платинової групи).

Усть-Камʼянське родовище граніту та ділянку «Горщик» Омелянівського родовища граніту.

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Як повідомлялося, попередні електронні аукціони за цими лотами були заплановані на 17 липня. Проте торги не відбулися через відсутність необхідної кількості учасників для їх проведення.