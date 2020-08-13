Шмигаль: "Турбоатом" доводить, що українська продукція - конкурентна

Підприємство "Турбоатом" доводить, що українська продукція може скласти гідну конкуренцію світовим виробникам.

Як передає Укрінформ, про це написав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбук.

"Разом із колегами-міністрами відвідали одне з найбільших у світі турбінобудівних підприємств "Турбоатом". Вкотре переконався, що продукція українських підприємств може скласти гідну конкуренцію світовим виробникам", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що уряд сприятиме тому, щоб українські машинобудівні підприємства отримували нові експортні контракти.

"Ми будемо активно використовувати Експортно-кредитне агентство, яке допомагатиме їм просувати свою продукцію за кордон та виходити на нові ринки", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду також підкреслив, що розвиток економіки буде стимулювати і внутрішній попит на продукцію машинобудівних підприємств.

За словами Шмигаля, уряд також напрацює законодавчі пропозиції, які дадуть змогу українським виробникам мати спрощений доступ до кредитних ресурсів.

Шмигаль відвідав «Турбоатом»/ Фото: ФБ прем'єра

Як повідомлялося, АТ "Турбоатом" у Харкові належить до числа найбільших підприємств світу з проєктування та виробництва парових турбін для теплових електростанцій (ТЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ), атомних електростанцій (АЕС); гідравлічних турбін для: гідроелектростанцій (ГЕС), гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС); гідравлічних затворів для ГЕС, ГАЕС і насосних станцій; іншого енергетичного обладнання.

Шмигаль у четвер, 13 серпня, перебуває з робочою поїздкою у Харкові. Він оглянув Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та ознайомиться з діяльністю АТ "Турбоатом".