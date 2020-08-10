Бджолярі розповіли, який мед краще купувати цього сезону

Через складні погодні умови в цьому році на ринку майже немає весняного меду, і, щоб уникнути купівлі фальсифікату, слід зробити вибір на користь меду з соняшнику.

Це порадив співвласник ТМ «Знатний Мед» Валерій Курейко в ході інтернет-конференції в Укрінформі на тему: «Медовий сезон 2020 в Україні: виклики для бджолярів і споживачів».

«40 років такого не було. Весь травень йшли дощі, температура часто не піднімалася вище 14 градусів, а це саме той час, коли бджола вилітає з вулика. Не виділяла нектар біла акація, бджоли не могли себе прогодувати, і їх довелося підгодовувати, що зазвичай робиться в березні-квітні, але ніяк не в травні. Таким чином, відбулася затримка в розвитку бджолиних сімей», - пояснив Курейко.

За його словами, в цьому році бджолярі зібрали весняного меду в 10 разів менше, ніж зазвичай, а саме 5-10 кг замість звичних 15-30 кг. Відповідно, на ринку навряд чи можна зустріти справжній весняний мед.

«Отже, на базарі меду "біла акація" буде мало. Якщо ви купите торішній, то вам пощастило, тому що мед зберігає свої властивості мінімум 3-5 років. А якщо його розтопили, то це вже на совісті того, хто вам його продав, бо якщо мед підігрівали понад 40 градусів, то поживних речовин у ньому вже немає», - зазначив Курейко.

Щоб уникнути купівлі неякісного меду, бджоляр радить звернути увагу на мед із соняшнику - як найпоширенішого і найнадійнішого медоноса.

Читайте також: У Карпатах облаштовують медові маршрути для туристів

«У цьому році соняшник відіграватиме головну роль, тому що, крім того, що це основний медонос, так ще його бджоли зібрали в цьому році найбільше. Якщо ви хочете купити більш-менш натуральний мед на базарі, то потрібно звертати увагу на соняшниковий мед. Його найбільше, і всі погодні умови цьому сприяють. У цьому разі ймовірність того, що ви купите натуральний продукт - набагато більша», - наголосив фахівець.

Зробити вибір на користь меду з соняшнику бджоляр радить також у зв'язку з поширеністю цієї культури в Україні.

«Якщо в 90-х роках соняшник ріс у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, то сьогодні його сіють аж до Чернігівської, Житомирської, Київської областей. Тому, коли мед уже відкачали в Миколаївській області, то в Чернігівській і Житомирській його тільки починають качати», - зазначив він.

Виходячи з кліматичних особливостей цього року, Курейко також рекомендує купувати на ринку мед з гречки, липи і літнього різнотрав'я.

За підрахунками, в Україні в середньому на людину виробляється і споживається 1,1 кг меду. Україна також експортує від 38 до 60 тисяч тонн меду щороку. Останні 30 років в Україні налічується від 400 до 500 тисяч бджолярів.