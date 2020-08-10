НБУ минулого тижня лише купував валюту на міжбанку

НБУ минулого тижня лише купував валюту на міжбанку

Укрінформ
Національний банк минулого тижня придбав на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, Національний банк 3-7 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. Продаж валюти регулятор за цей період не здійснював.

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Як повідомлялося, всього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,054 млрд доларів, продав 3,291 млрд доларів.

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