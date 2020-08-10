НБУ минулого тижня лише купував валюту на міжбанку

Національний банк минулого тижня придбав на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, Національний банк 3-7 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. Продаж валюти регулятор за цей період не здійснював.

Як повідомлялося, всього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,054 млрд доларів, продав 3,291 млрд доларів.