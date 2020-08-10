Мінцифри запускає серіал про фінансову грамотність

Міністерство цифрової трансформації за підтримки Нацбанку і Ощадбанку запускають освітній серіал "Дружні цифрові фінанси".

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

"Показники фінансової грамотності в Україні - одні з найнижчих у Європі. Мінцифри як драйвери цифрової освіти не змогли залишатися осторонь цієї проблеми. Тому ми заручились підтримкою тих, хто знає про фінанси абсолютно все і може говорити про це легко і доступно - Ощадбанк та Національний банк України", - зазначила вона.

За словами Іонан, сам серіал у "максимально доступному форматі" пояснює усі основи фінансової грамотності.

"Серіал, який ми з вами створили, - це один із кроків підвищення фінансової грамотності. Ми навчимо українців як правильно формувати бюджет і, що особливо важливо, відповідально відноситись до своїх фінансових рішень", - додала начальник управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

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Освітній серіал про фінансову грамотність вже доступний на платформі Дія. Цифрова освіта.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство цифрової трансформації за підтримки МВС запустило освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству".

Фто: osvita.diia.gov.ua