Канада образилася на Трампа за свій алюміній і вводить мита на товари зі США
Про це заявила віцепрем’єр Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У відповідь на американські тарифи Канада має намір швидко запровадити контрзаходи на ту само вартість”, - зазначила Фріланд.
На її переконання, рішення США обкласти митами канадський алюміній нібито в інтересах національної безпеки “є невиправданим й неприйнятним”.
“Канадський алюміній не підриває національну безпеку США. Канадський алюміній зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів і робить так уже кілька десятиліть завдяки безпрецедентній співпраці між нашим двома державами. Канада - надійний постачальник алюмінію для американських виробництв з доданою вартістю”, - наголосила віцепрем’єр.
Вона також зауважила, що в часи глобальної пандемії та економічної кризи, “канадським та американським робітникам найменше потрібні нові мита, які підвищать ціну для виробників і споживачів, стануть на заваді вільній торгівлі та зашкодять місцевим економікам”.
Як повідомлялося, під час передвиборчого виступу у штаті Огайо президент США оголосив про запровадження з 16 серпня нових мит на імпорт канадського алюмінію, виправдавши цей крок інтересами національної безпеки. Це вже не вперше Дональд Трамп раптово запроваджує мита проти канадської металургійної промисловості. В 2018 році у відповідь на подібний вчинок Канада обклала митами різноманітні американські товари вартістю понад 16 млрд дол. Мита згодом було взаємно скасовано у рамках перемовин щодо нової угоди про вільну торгівлю.