Канада образилася на Трампа за свій алюміній і вводить мита на товари зі США

Канада готується накласти додаткові збори на певні американські товари у відповідь на запровадження Сполученими Штатами 10% мита на імпорт канадського алюмінію.

Про це заявила віцепрем’єр Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У відповідь на американські тарифи Канада має намір швидко запровадити контрзаходи на ту само вартість”, - зазначила Фріланд.

На її переконання, рішення США обкласти митами канадський алюміній нібито в інтересах національної безпеки “є невиправданим й неприйнятним”.

“Канадський алюміній не підриває національну безпеку США. Канадський алюміній зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів і робить так уже кілька десятиліть завдяки безпрецедентній співпраці між нашим двома державами. Канада - надійний постачальник алюмінію для американських виробництв з доданою вартістю”, - наголосила віцепрем’єр.

Вона також зауважила, що в часи глобальної пандемії та економічної кризи, “канадським та американським робітникам найменше потрібні нові мита, які підвищать ціну для виробників і споживачів, стануть на заваді вільній торгівлі та зашкодять місцевим економікам”.

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Як повідомлялося, під час передвиборчого виступу у штаті Огайо президент США оголосив про запровадження з 16 серпня нових мит на імпорт канадського алюмінію, виправдавши цей крок інтересами національної безпеки. Це вже не вперше Дональд Трамп раптово запроваджує мита проти канадської металургійної промисловості. В 2018 році у відповідь на подібний вчинок Канада обклала митами різноманітні американські товари вартістю понад 16 млрд дол. Мита згодом було взаємно скасовано у рамках перемовин щодо нової угоди про вільну торгівлю.