Кредитний портфель банків зменшився через пандемію – НБУ

Зниження попиту на кредити через пандемію COVID-19 призвело до зменшення кредитного портфеля банків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у серпневому "Огляді банківського сектору" НБУ.

Портфель чистих кредитів бізнесу (тобто портфель без урахування резервів) скоротився за ІІ квартал на 6,3% у гривні та на 3,6% у доларовому еквіваленті. Портфель чистих кредитів населенню зменшився за цей період на 5%, вперше з початку 2017 року.

Ключовим чинником такого скорочення було формування банками резервів та зменшення попиту на кредити внаслідок погіршення споживчих настроїв. Зокрема, у ІІ кварталі скоротилися позики на побутову техніку та автокредити.

Також у квітні-червні 2020 року скорочувалася частка непрацюючих кредитів, зокрема в державних банках, унаслідок списань. Рівень покриття непрацюючих кредитів резервами зріс за квартал на 1,2 відсоткового пункту, до 96,8%, оновивши історичний максимум.

При цьому, в НБУ вважають, що зарано робити висновки щодо загального впливу пандемії та карантинних заходів на якість кредитного портфеля, оскільки досі існує невизначеність з темпами відновлення окремих секторів економіки та тривалістю кредитних канікул.

Як повідомляв Укрінформ, за І півріччя 2020 року платоспроможні банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Станом на 1 липня 2020 року із 75 платоспроможних банків в Україні 59 банків були прибутковими та отримали 26,3 млрд грн чистого прибутку, 16 банків зазнали за цей період 2,5 млрд грн збитків.