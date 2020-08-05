Уряд підтримав лібералізацію автоперевезень з Білоруссю - Криклій

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про ратифікацію протоколу з урядом Білорусі про внесення змін до угоди між державами про міжнародне автомобільне сполучення, що передбачає лібералізацію.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

“Лібералізація міжнародних автоперевезень була і залишається нашим пріоритетом. Зазначений протокол між Україною та Білоруссю, ратифікацію якого сьогодні схвалив уряд і, я сподіваюсь, також підтримають народні депутати, передбачає звільнення від дозволів для виконання міжнародних вантажних автомобільних перевезень", - сказав Криклій.

Він додав, що це надасть вітчизняним перевізникам нові можливості для здійснення своєї діяльності, а Україна зможе залучити додаткові вантажопотоки та пасажиропотоки, адже білоруські перевізники зможуть виконувати перевезення по території держави також без дозволів.

Крім цього, протоколом буде врегульовано питання збільшення терміну перебування членів екіпажів автобусів, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів, а також водіїв вантажних автомобілів, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, при наявності підтверджуючих документів. Ця норма дозволить вирішити питання виконання перевезень професійними водіями на невеликих відстанях.

Уряд також схвалив проєкт розпорядження КМУ про подання цього протоколу на ратифікацію Верховною Радою.