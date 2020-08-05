Шмигаль передав автівки для пересувних відділень Укрпошти

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час передачі 22 автомобілів "Укрпошті" біля будівлі Кабміну в середу, 5 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

"Укрпошта реалізовує проєкт комфортних послуг для мешканців України. Такі автомобілі будуть їхати в кожен населений пункт, на віддалені села... За цей рік Укрпошта реалізовуватиме цей проєкт і автомобілів буде вже 500, а в наступному році - 2000 для цілої України", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль передав 22 автомобілі "Укрпошті" / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Також він додав, що цей проєкт дає змогу створити додаткові робочі місця для водіїв, охоронців, які будуть також їздити в цих автомобілях.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що пересувне відділення - це не тільки відділення Укрпошти, “це і доставка ліків, і мобільний інтернет-магазин, який зможе достукатися до найвіддаленішого куточка України, це і надання фінансових послуг, коли буде прийнятий відповідний закон про фінансову інклюзію Укрпошти».

«Тому ми максимально наближаємо цей проєкт до людей”, - сказав Криклій.

Він повідомив, що українська сторона вже отримала пропозицією від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо подальшого придбання пересувних відділень та розраховує вже восени підписати з ЄБРР відповідні угоди. “ Укрпошта розширює мережу і буде збільшувати як присутність людей (працівників - ред.), так і збільшувати їм заробітну плату в середньому на 70%”, - сказав міністр.

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, передані автомобілі в рамках проєкту пересувних відділень працюватимуть у Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.

Як повідомлялося, пересувні відділення поштового зв’язку (ПВПЗ) – це проєкт Укрпошти, мета якого - покращити якість надання поштових, логістичних і фінансових послуг у селах з малою кількістю населення. Пересувне відділення – це повноцінне поштове відділення, яке приїжджає до домівки користувача з усіма послугами, що надає пошта, продуктами, а у період пандемії коронавірусу ще й ліками.

"Укрпошта" - компанія, яка входить до сфери управління Міністерства інфраструктури, вона надає близько 50 видів послуг у 10,6 тис. відділеннях по всій території України.