Наглядова рада призначила голову правління Укрнафти

Наглядова рада "Укрнафти" призначила головою правління компанії Олега Геза.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

"ПАТ "Укрнафта" повідомляє про призначення Олега Геза на посаду голови правління з 31 липня 2020 року. Призначення відбулося відповідно до рішень Наглядової ради компанії", - йдеться у повідомленні.

Олег Гез приєднався до команди Укрнафти в 2016 році, спочатку на посаді директора департаменту планування та контролю ефективності, а з жовтня 2017 року – виконавчого віцепрезидента з питань збуту, який також входить до правління компанії. З 1 травня 2019 року тимчасово виконував обов’язки голови правління товариства, зазначили у пресслужбі.

Новий очільник Укрнафти має понад 15 років досвіду в нафтовій галузі.

"Він спеціалізувався здебільшого на розвитку бізнес-сегменту Downstream, переробці та реалізації нафтопродуктів, операційній ефективності напрямку продажів, управлінні та трансформації роздрібного бізнесу, управлінні угодами злиття та придбання компаній в нафтогазовому секторі. До початку роботи в "Укрнафті" пан Гез понад 10 років своєї кар'єри присвятив компанії ТНК-ВР, де обіймав керівні посади за напрямками стратегічного планування, управління активами та продажами в В2В секторі. В 2015-2016 рр. також працював заступником генерального директора з економіки компанії VDS в Білорусі", - розповіли в Укрнафті.

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Гез назвав основними завданнями, які необхідно вирішувати в найближчі 6-12 місяців, насамперед вирішення питання історичної податкової заборгованості, розв'язання проблем у системі нафтових аукціонів, а також подолання кризових явищ – насамперед, наслідків карантину та падіння світових цін і попиту на нафту.

Крім того, одним із пріоритетів є стабілізація видобутку і операційної діяльності компанії.

Як повідомлялось, загальний борг Укрнафти сягнув, за даними ЗМІ, 16,4 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція Укрнафти, групі компаній, пов'язаних з колишнім акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським — близько 42% акцій.