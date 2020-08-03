Укргазвидобування отримає майже €52 мільйони кредиту ЄБРР

Нафтогаз та Мінфін уклали кредитну угоду з ЄБРР, за якою Укргазвидобування отримає €51,9 млн для придбання верстатів для капітального ремонту свердловин.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу.

Кредит надається двома траншами – по 36,4 млн євро і 15,45 млн євро. Термін погашення першого траншу становить 9 років, другого – 15 років. Відсоткова ставка плаваюча – шестимісячний EURIBOR + 1 відсоток річних, що за нинішньої ситуації на міжнародному міжбанківському ринку становить приблизно 2,5% річних.

Кредит буде гарантований державою Україна. Вартість державної гарантії - 1% від суми вибраного та непогашеного кредиту.

Закупівлі за обома проєктами здійснюватимуться на тендерній платформі ЄБРР, відповідно до Закону України про публічні закупівлі та принципів і правил закупівель банку для проєктів у державному секторі.

У Нафтогазі заявили, що Укргазвидобування спрямує залучені кошти на оновлення свого парку верстатів з капітального ремонту газових свердловин (КРС) для робіт на глибинах понад 5 км та впровадження енергоефективної технології зі зменшення споживання енергоресурсів на Локачинському промислі (Волинська область).

За словами Олени Кобець, генерального директора Укргазвидобування, додаткові верстати КРС підвищать ефективність роботи на значних глибинах виснажених родовищ і, відповідно, дадуть змогу підтримувати видобуток вуглеводнів.

Як повідомляв Укрінформ, у першому півріччі 2020 року Нафтогаз запустив у роботу 9 свердловин із високим дебітом - понад 100 тис. кубометрів на добу. Завдяки цьому вдалося додатково видобути понад 150 млн кубометрів газу.