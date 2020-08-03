Укргазвидобування отримає майже €52 мільйони кредиту ЄБРР

Укргазвидобування отримає майже €52 мільйони кредиту ЄБРР

Укрінформ
Нафтогаз та Мінфін уклали кредитну угоду з ЄБРР, за якою Укргазвидобування отримає €51,9 млн для придбання верстатів для капітального ремонту свердловин.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу.

Кредит надається двома траншами – по 36,4 млн євро і 15,45 млн євро. Термін погашення першого траншу становить 9 років, другого – 15 років. Відсоткова ставка плаваюча – шестимісячний EURIBOR + 1 відсоток річних, що за нинішньої ситуації на міжнародному міжбанківському ринку становить приблизно 2,5% річних.

Кредит буде гарантований державою Україна. Вартість державної гарантії - 1% від суми вибраного та непогашеного кредиту.

Закупівлі за обома проєктами здійснюватимуться на тендерній платформі ЄБРР, відповідно до Закону України про публічні закупівлі та принципів і правил закупівель банку для проєктів у державному секторі.

У Нафтогазі заявили, що Укргазвидобування спрямує залучені кошти на оновлення свого парку верстатів з капітального ремонту газових свердловин (КРС) для робіт на глибинах понад 5 км та впровадження енергоефективної технології зі зменшення споживання енергоресурсів на Локачинському промислі (Волинська область).

Читайте також: ЄБРР підтримує програму українських реформ - президент банку

За словами Олени Кобець, генерального директора Укргазвидобування, додаткові верстати КРС підвищать ефективність роботи на значних глибинах виснажених родовищ і, відповідно, дадуть змогу підтримувати видобуток вуглеводнів.

Як повідомляв Укрінформ, у першому півріччі 2020 року Нафтогаз запустив у роботу 9 свердловин із високим дебітом - понад 100 тис. кубометрів на добу. Завдяки цьому вдалося додатково видобути понад 150 млн кубометрів газу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-