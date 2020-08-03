Forex Club спрогнозував курс гривні на серпень

За прогнозами аналітиків ГК Forex Club, курс гривні в серпні може коливатися у діапазоні 27,5-28,5 гривень за долар США.

Про це йдеться у прес-релізі ГК Forex Club, який є у розпорядженні Укрінформу.

Ситуація на ринку виглядає контрольованою, незважаючи на те, що імпорт поступово оживає напередодні початку ділового сезону. І хоча платіжний баланс у червні був позитивним за рахунок отриманого кредитного траншу МВФ, вже в липні і в серпні платіжний баланс може бути дефіцитним.

"Значний вплив на ринок роблять нерезиденти, які більшу частину липня активно закривали свої інвестиційні позиції і виходили з українських боргових паперів. Після того як НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% відтік капіталу призупинився, але, ймовірно, ненадовго, і в серпні вихід нерезидентів продовжиться, що впливатиме на курс гривні", - зазначає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

За його словами, Міністерству фінансів України буде складно рефінансувати борги за рахунок нових розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), тому після погашення паперів частина ліквідності піде на валютний ринок.

У вересні уряд має погасити 1,4 млрд доларів за єврооблігаціями, і накопичення валюти по виплатах розпочнуться у серпні. Разом з тим продовжаться переговори з МВФ за наступним кредитним траншем у вересні. НБУ, ймовірно, виходитиме на ринок з валютними інтервенціями. Встановлений торговий коридор у липні 27,6-27,9 грн за долар США, ще не раз перевіриться ринком, і гривня може ослабнути до рівня 28 грн за долар США.

"Досягнення курсом позначки 28 грн за долар США стимулюватиме надходження до бюджету, підтримку експортерів і економічну активність у країні. Якщо ефект від девальвації буде недостатнім, регулятор відмовиться від політики стримування курсу, що послабить гривню до 28,5 грн за долар США. Однак, з огляду на сильне зміцнення євро на світових ринках, ослаблення національної валюти до 28 грн за долар США може бути достатнім, щоб отримати перевагу для експортерів на ключовому для України європейському ринку", - підкреслює Шевчишин.