Центренерго відкидає звинувачення проєкту "Схеми"

"Центренерго" вважає непрофесійним або маніпулятивним звинувачення проєкту "Схеми" щодо продажу обсягів електроенергії, які не збираються виробляти.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві "Центренерго", яку компанія оприлюднила на своєму сайті у відповідь на розслідування проєкту "Схеми: корупція в деталях".

"Державна енергогенеруюча компанія зацікавлена виробляти та продавати якнайбільше електроенергії. Бо чим більші обсяги, тим менші витрати на одиницю продукції – собівартість. Тому звинувачувати нас у тому, що ми хочемо продавати більше, - як мінімум дивно", - йдеться у заяві.

У "Центренерго" прокоментували питання завищення генеруючими компаніями обсягів проданої електроенергії.

"Наприклад, у вівторок 22 квітня 2020 року системний оператор "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації. ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити. Ось тільки у версії "Схем" винними в таких діях чомусь виставляють "Центренерго", - заявили в компанії.

Там також зауважили, що "Центренерго" має виконувати команди диспетчера "Укренерго" щодо зупинки блоків, аби запобігти наслідкам для енергосистеми.

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"Свого часу плата за функцію розвантаження блоків для збалансування системи становила 45%, потім 35%, а зараз 20%. Як повідомлялося у ЗМІ, деякі інші компанії лобіювали, щоб така плата становила 90% (!). І ці компанії – не "Центренерго", - йдеться у заяві.

У "Центренерго" підтвердили, що отримують плату 20% за балансування системи. Але ця діяльність для компанії є збитковою, адже витрати на паливо за такої роботи зростають у рази.

Крім того, ПАТ "Центренерго", як стверджується у заяві, купує вугілля державних шахт за ціною вище ринкової. Газ у червні-липні компанія купує у державного НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв Укрінформ, у розслідуванні проєкту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший "Схеми: корупція в деталях", стверджувалося, що компанія ПАТ "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає збитки державній "Центренерго".