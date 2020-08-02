Центренерго відкидає звинувачення проєкту

Центренерго відкидає звинувачення проєкту "Схеми"

Заява
Укрінформ
"Центренерго" вважає непрофесійним або маніпулятивним звинувачення проєкту "Схеми" щодо продажу обсягів електроенергії, які не збираються виробляти.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві "Центренерго", яку компанія оприлюднила на своєму сайті у відповідь на розслідування проєкту "Схеми: корупція в деталях".

"Державна енергогенеруюча компанія зацікавлена виробляти та продавати якнайбільше електроенергії. Бо чим більші обсяги, тим менші витрати на одиницю продукції – собівартість. Тому звинувачувати нас у тому, що ми хочемо продавати більше, - як мінімум дивно", - йдеться у заяві.

У "Центренерго" прокоментували питання завищення генеруючими компаніями обсягів проданої електроенергії.

"Наприклад, у вівторок 22 квітня 2020 року системний оператор "Укренерго" дав команду запустити в роботу усі заявлені блоки теплової генерації. ПАТ "Центренерго" включив у роботу всі свої блоки, таким чином підтвердивши можливість виробляти заявлені обсяги. Разом із тим дві інші компанії-власники ТЕС - "Донбасенерго" та "ДТЕК" - не змогли запустити всі свої блоки, тобто виявилося, що у них проданої електроенергії більше, аніж вони реально могли виробити. Ось тільки у версії "Схем" винними в таких діях чомусь виставляють "Центренерго", - заявили в компанії.

Там також зауважили, що "Центренерго" має виконувати команди диспетчера "Укренерго" щодо зупинки блоків, аби запобігти наслідкам для енергосистеми.

Читайте також: Шмигаль вимагає термінових рішень для балансу на ринку електроенергії

"Свого часу плата за функцію розвантаження блоків для збалансування системи становила 45%, потім 35%, а зараз 20%. Як повідомлялося у ЗМІ, деякі інші компанії лобіювали, щоб така плата становила 90% (!). І ці компанії – не "Центренерго", - йдеться у заяві.

У "Центренерго" підтвердили, що отримують плату 20% за балансування системи. Але ця діяльність для компанії є збитковою, адже витрати на паливо за такої роботи зростають у рази.

Крім того, ПАТ "Центренерго", як стверджується у заяві, купує вугілля державних шахт за ціною вище ринкової. Газ у червні-липні компанія купує у державного НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв Укрінформ, у розслідуванні проєкту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший "Схеми: корупція в деталях", стверджувалося, що компанія ПАТ "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає збитки державній "Центренерго".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-