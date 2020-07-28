Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків майже на 12 мільйонів

Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків майже на 12 мільйонів

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 6 банків на 11,76 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (20.07. – 24.07.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 11,76 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 10,11 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 1,64 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу активів.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 20-24 липня 2020 року планував продати активи банків, що перебувають в його управлінні, на 4,16 млрд грн.

Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків на 1,07 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом поточного тижня (27.07. – 31.07.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1 065,74 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 892,09 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 171,53 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 2,12 млн грн.

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