Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків майже на 12 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 6 банків на 11,76 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (20.07. – 24.07.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 11,76 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 10,11 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 1,64 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу активів.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 20-24 липня 2020 року планував продати активи банків, що перебувають в його управлінні, на 4,16 млрд грн.

Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків на 1,07 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом поточного тижня (27.07. – 31.07.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1 065,74 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 892,09 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 171,53 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 2,12 млн грн.