Реєстр активів неплатоспроможних банків відкрили для публічного доступу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з ProZorro.Продажі відкрили для публічного доступу Реєстр активів неплатоспроможних банків.

Про це повідомляється на сайті ProZorro.Продажі.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спільно з проєктним офісом ProZorro.Продажі відкрили для публічного доступу Реєстр активів неплатоспроможних банків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер і майданчики, і покупці знають, які ще лоти існують у банків в стадії ліквідації, а які саме будуть заведені найближчим часом. Це може значно полегшити роботу для покупців і підвищить рівень конкуренції і долю успішних аукціонів.

У Реєстрі можна подивитися статус усіх активів, що будуть виставлені на продаж найближчим часом, зокрема права вимоги за кредитами, майно тощо. Це підвищуватиме відкритість та конкурентність торгів.

Крім того, ця інформація дає змогу потенційним покупцям ознайомитися з активами ще до того, як лот потрапить до мережі торгового майданчика і його виставлять на аукціон.

Читайте також: У квітні на рахунки неплатоспроможних банків надійшло 308 мільйонів

Також Реєстр потрібен тим, хто досі не розрахувався за кредитом. Із появою реєстру позичальники знатимуть кінцеву дату реалізації свого боргу і зможуть звернутися у Фонд із тим, щоби його погасити, чи домовитися про реструктуризацію заборгованості.