Україна наступного року може втратити 15 мільярдів кубів транзиту газу

У 2021 році, після запуску другої нитки "Турецького потоку", Україна, ймовірно, втратить 15 млрд кубометрів транзиту газу в рік.

Про це у інтерв'ю "Бізнес.Цензору" сказав голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"У 2021 році планується запуск другої нитки" Турецького потоку "і Україна, швидше за все, втратить ще до 15 млрд транзиту в рік, який зараз йде в Угорщину", - сказав Макогон.

Вже зараз, коли "Північний потік" зупинився на ремонт, "Газпром" не збільшив прокачування газу через нашу ГТС. Існують дуже великі ризики, що, якщо буде добудований "Північний потік 2", "Газпром" не продовжить транзитний контракт з Україною.

"Тобто, у них випали 150 млн кубів транзиту на добу. Але вони змогли розподілити їх за іншими напрямками. Частину через Польщу пустили (газопровід Ямал-Європа), частину підняли з підземних сховищ газу (ПСГ) в Європі... Грубо кажучи , вони не можуть перекинути обсяг транзиту на румунському напрямку в бік Словаччини, тому що у них розділені потужності на точках виходу. Всього у них оплачена потужність - 178 млн кубів на добу, які розбиті по напрямках виходу. Для того, щоб збільшити обсяг прокачування за одним окремим напрямком, їм потрібно сплатити додаткову потужність ", - додав Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, за 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року (45,1 млрд куб. м). Газпром повністю розраховувався за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких за підсумками півріччя використав лише 77%.