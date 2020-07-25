Розміщення нових єврооблігацій дозволить Україні економити близько 1 мільярда на рік – Устенко

Розміщення Україною єврооблігацій на $2 млрд замістило старі борги на більш довгий термін і дешевше, що означає економію близько мільярда гривень на рік.

Про це у коментарі одному з телеканалів сказав радник Президента з питань економіки Олег Устенко.

"Знакова додаткова подія, яка відбулась цього тижня, - це розміщення наших європейських облігацій. Їх було розміщено на 2 млрд доларів. Фактично, вони замістили ті старі борги, які були зроблені раніше попереднім урядом на більш довгий термін і дешевше. Економія для нас - це приблизно мільярд гривень на рік", - сказав Устенко.

Також він зазначив, що стрибки курсу - це реакція на потік інформації про політичний тиск на попереднього главу Нацбанку.

"Ринок відреагував на це вкрай негативно. Але разом з тим, золотовалютні резерви країни зараз перебувають на рівні 28,5 млрд доларів. Підписані угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в 1, 2 млрд євро - це 1,5 млрд дол. "Зрада", про яку говорили попередники про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей - теж не виправдалася. Також 2 млрд доларів було отримано на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені і підуть за позначку в 30 млрд дуже швидко. До слова, теперішній рівень - це рівень аналогічний тому максимальному рівню, який був за останнє, фактично, десятиліття - у 2012 році ", - зазначив радник Президента.

Як повідомлялося, Україна розмістила нові єврооблігації на 2 млрд, номіновані у доларах США, з прибутковістю 7,253% і терміном погашення у 2033 році.