В Україні зменшуються запаси бензинів та мазутів

Із 1 червня по 1 липня 2020 року запаси бензинів та мазутів в країні зменшилися, відповідно, на 3,2% та 0,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 липня 2020 року запаси важких паливних мазутів зменшилися на 0,3% у порівнянні із 1 червня 2020 року, до 101,5 тис. тонн (на 2,4% менше, ніж на 1 липня 2019 року); моторних бензинів – на 3,2%, до 151,0 тис. тонн (на 2,5% менше).

Запаси кам’яного вугілля в Україні станом на 1 липня 2020 року збільшилися на 4,2% порівняно із 1 червня цього року, до 3,91 млн тонн (на 28,6% більше, ніж на 1 липня 2019 року); дизельного палива – на 3,2%, до 482,1 тис. тонн (на 27,1% більше); скрапленого газу – на 4,9%, до 23,0 тис. тонн (на 12,2% більше).