Бензин подешевшав за рік більш як на чверть - Держстат

Із червня 2019 по червень 2020 року подешевшали всі види моторного пального.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У червні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 20,79 грн за 1 л (на 28,0% менше, ніж у червні 2019 року); бензину А-95 – 21,91 грн за 1 л (на 26,9% менше); дизельного пального – 21,24 грн за 1 л (на 27,6% менше). Скраплений газ із червня 2019 року по червень 2020 року подешевшав на 18,4%, до 11,07 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.