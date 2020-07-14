За рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби — Держстат
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із червня 2019 року по червень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 6,2% (до 17,58 грн за 0,5 л); вина столові — на 1,4% (до 67,10 грн за 0,75 л); горілка — на 0,7% (до 92,13 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 40,00 грн за пачку (20 шт.), що на 24,4% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 35,64 грн за пачку (дорожче на 28,4%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.