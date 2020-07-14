За рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби — Держстат

З червня 2019 року по червень 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із червня 2019 року по червень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 6,2% (до 17,58 грн за 0,5 л); вина столові — на 1,4% (до 67,10 грн за 0,75 л); горілка — на 0,7% (до 92,13 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 40,00 грн за пачку (20 шт.), що на 24,4% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 35,64 грн за пачку (дорожче на 28,4%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.