Фонд гарантування 30 липня продаватиме пул активів Дельта банку

Фонд гарантування 30 липня продаватиме пул активів Дельта банку

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 30 липня виставити на продаж пул активів АТ «Дельта Банк», у забезпеченні яких олійно-жировий виробничий комплекс в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Пул активів АТ «Дельта Банк» із заставою олійно-жировий виробничий комплекс в Одеській області виставлено на торги 30 липня 2020 року",- йдеться у повідомленні.

Аукціон запланований на майданчику «Дебтекс Україна» (DebtX). У складі пулу – 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку і АТ «Укрексімбанк». Початкова ціна лоту – 541,48 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

Фонд гарантування нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами. Зокрема, в заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39,354 кв. м та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість; діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями. Всі ці об’єкти розташовані в Одеській області. Раніше ці активи понад 20 разів торгувалися як окремо, так і в складі пулу в системі ProZorro.Продажі та на майданчику міжнародного консультанта.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".

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