Фонд гарантування 30 липня продаватиме пул активів Дельта банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 30 липня виставити на продаж пул активів АТ «Дельта Банк», у забезпеченні яких олійно-жировий виробничий комплекс в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Пул активів АТ «Дельта Банк» із заставою олійно-жировий виробничий комплекс в Одеській області виставлено на торги 30 липня 2020 року",- йдеться у повідомленні.

Аукціон запланований на майданчику «Дебтекс Україна» (DebtX). У складі пулу – 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку і АТ «Укрексімбанк». Початкова ціна лоту – 541,48 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

Фонд гарантування нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами. Зокрема, в заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39,354 кв. м та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість; діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями. Всі ці об’єкти розташовані в Одеській області. Раніше ці активи понад 20 разів торгувалися як окремо, так і в складі пулу в системі ProZorro.Продажі та на майданчику міжнародного консультанта.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році планує завершити ліквідацію АТ "Дельта Банк".