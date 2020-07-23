Гривня "слабшає", але НБУ не бачить фундаментальних причин для девальвації

У Національному банку вважають, що девальвація гривні, що спостерігається в останні тижні, викликана психологічним чинником на тлі публічних заяв про ослаблення гривні.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього разу ми бачимо, що природа коливань останніх тижнів на валютному ринку – психологічна",- сказав Сологуб.

Він нагадав, що після заяви голови Національного банку Якова Смолія про відставку, НБУ був змушений вийти на ринок і продати 150 млн доларів. І останніми днями, за словами Сологуба, спостерігається зростання попиту на валюту з боку і населення, і бізнесу.

"У мене немає іншого пояснення, що це спричинена публічним заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшати", - наголосив заступник голови НБУ, зазначивши, що фундаментальних причин для девальвації гривні немає.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на четвер, 23 липня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 12 копійок – до 27,78 грн за долар проти 27,66 грн за долар у середу, 22 липня. Станом на 1 липня 2020 року офіційний курс НБУ становив 26,67 грн за долар.