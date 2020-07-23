В Україні товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 3,7%

За січень-червень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 386,17 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств за І півріччя 2020 року було місто Київ (88,85 млрд грн; на 1,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (39,48 млрд грн, на 7,8% більше); друге — Київська (33,82 млрд грн, на 13,4% більше); третє — Одеська (29,93 млрд грн, на 1,8% більше) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 6 місяців 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (2,75 млрд грн; на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Чернівецької (3,46 млрд грн, на 10,5% менше) та Тернопільської (4,11 млрд грн, на 0,3% менше) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 19,0% більше, ніж у 2018 році.