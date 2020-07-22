Електрику Енергоатома експортує Нафтогаз – Герус

НАК "Нафтогаз України" є трейдером, через якого ДП "НАЕК "Енергоатом" здійснює експорт електроенергії до Білорусі.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Facebook.

"Технічно експорт здійснюється через трейдера, оскільки "Енергоатом" має обов'язок свою електроенергію продавати на аукціонах, а білоруси не можуть взяти у них участь. Щоб не було звинувачень щодо корупції та участі "прокладок", то такий експорт здійснюється не через приватних трейдерів, а через державний "Нафтогаз", який працює із мінімальною маржею", - написав Герус.

Він анонсував, що до кінця липня заплановано експорт 12 тис. МВт-год. електроенергії, а у серпні очікується збільшення таких поставок до майже 290 тис. МВт-год. на загальну суму понад 270 млн грн.

"Оскільки "експортна" електроенергія йде поза ОЕС України, то є всі підстави, щоб Енергоатом додатково навантажив атомні блоки. Сьогодні Енергоатом працює потужністю 7900 МВт, при робочих потужностях (що не перебувають у ремонті) близько 11 000 МВт", - написав депутат.

Герус розповів, що початку поставок передувала телефонна розмова із міністром енергетики Республіки Білорусь Віктором Каранкевичем.

"Білоруська сторона пішла на зустріч. Цей експорт "Енергоатому" у Республіку Білорусь — одна із головних причин, чому я не підтримав урядовий законопроект про заборону імпорту електроенергії із Білорусі. У Білорусі немає таких заборон на рівні закону (їх немає ніде у світі на рівні закону), і такий закон зірвав би наші експортні поставки у Республіку Білорусь. Разом із тим відповідні повноваження є в уряду та регулятора, які більш оперативно приймають рішення", - зазначив Герус.

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Як повідомлялося, 22 липня ДП "НАЕК "Енергоатом" розпочав експорт електроенергії до Білорусі. Це перші експортні поставки Енергоатому з 2004-2005 років.