Укрпошта виставила на торги 31 об'єкт нерухомого майна

Національний поштовий оператор "Укрпошта" виставив на аукціон 31 об'єкт нерухомого майна, в тому числі 5 баз відпочинку.

Оголошення про аукціони розміщено на торговому майданчику "Державні торги.Онлайн".

31 об`єкт нерухомого майна, що виставлені на продаж, розташовані на території всєї України. Серед них - нежитлові технічні примщення, гаражі, будівлі пошти тощо.

Крім того, на торги виставлено 5 баз відпочинку.

Так, пропонується дві поруч розташовані баз відпочинку 317,10 м² та 1 143,44 м², в Конча-Заспа, на березі затоки Ольшанський (р. Дніпро). Відстань до Києва (КП) 14 км. База не діюча, потребує капітального ремонту та оновлення. Початкова ціна продажу лоту - 17,300 млн грн.

Також виставлено на продаж дитячий оздоровчий комплекс «Стріла» 2 392,40 м², розташований в Бердянському районі, Запорізької області, на першій лінії Азовського моря з виходом на пляж. Дане майно знаходиться в оренді до серпня 2022 року. Початкова ціна продажу лоту - 8,770 млн грн.

Виставлена на продаж база відпочинку «Зв'язківець» 2357,80 м², Чернігівська область, Чернігівський район, Ладинська сільська рада, урочище "Острів". База відпочинку розташована в на березі р. Десна. Об`єкт тривалий час не використовувався, стан – незадовільний. Початкова ціна продажу лоту - 6,500 млн грн.

Продається комплекс відпочинку "Кудашівський", 262,90 м², Дніпропетровська область, Криворізький район, Кіровська с/р, с. Данилівка (Кіровка). Об`єкт знаходиться поблизу Карачунівського водосховища. Тривалий час не використовується, стан – зруйнований. Початкова ціна продажу лоту - 626`629 тис. грн. (з ПДВ).

Крім того, на продаж виставлено регіональний навчально-оздоровчий комплекс "Поштовик", 3 421,17 м², Миколаївська область, Березанський р-н, село Рибаківка. Об`єкт розміщується на березі Чорного моря. Приміщення потребують капітального ремонту та знаходиться в оренді до 29 червня 2022 року. Початкова ціна продажу лоту - 11,282 млн грн.

Як повідомлялось, "Укрпошта" розпочала продаж непрофільних активів підприємствами галузі. У травні поточного року було розпочато продаж перших 30 об’єктів. Загальна стартова ціна об’єктів відповідно до незалежної оцінки становить 82,6 млн грн. На другому етапі державна компанія виставить на продаж ще 62 об'єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

Читайте також: Укрпошта планує пустити свій головний офіс на Хрещатику з молотка

Компанію-переможця, що надає ці послуги державному підприємству, було обрано через відкриті торги в системі електронних закупівель Prozorro серед 12 компаній-учасників. Згідно з укладеною угодою компанія протягом одного кварталу здійснює незалежну оцінку до 300 інвентарних номерів (одиниць) нерухомості.

Всього Укрпошта проведе незалежну оцінку 801 об’єкта нерухомого майна (окрім земельних ділянок) , що не використовуються у господарській діяльності компанії. Як повідомлялося, Укрпошта проводить масштабні зміни у сфері управління портфелем нерухомості. Був проведений детальний аналіз всіх наявних площ та їх використання. Компанія першою серед держкомпаній приєдналася до системи електронних аукціонів «ProZorrо.Продажі» та частину нерухомості вже успішно здає в оренду – минулого року отримано 69 млн грн доходу, а в 2018 році – 32 млн грн, а в 2017 році – лише 14 млн грн.