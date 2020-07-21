Три нові сорти груш представили українські науковці

Три нові сорти груш власної селекції представили науковці Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.

Про це розповіла завідувачка лабораторії селекції і технології вирощування плодових культур Інституту садівництва НААН України Юлія Ходаковська, повідомляє Еast-fruit.

«Науковці Інституту садівництва НААНУ представили три нові сорти груш власної селекції», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається сорт «Вижниця» має високі смакові якості, стійкий до парші, плоди зберігаються в холодильнику до грудня. Сорт «Вересневе диво» стійкий до основних хвороб груші й характеризується високою середньою врожайністю - 45-50 тонн/га. До створення сорту «Китайський ліхтарик» було залучено сорти, які мають природну генетичну стійкість не тільки до грибкових хвороб, а й до бактеріозів, що властиве лише східноазійським сортам.