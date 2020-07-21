Три нові сорти груш представили українські науковці

Три нові сорти груш представили українські науковці

Укрінформ
Три нові сорти груш власної селекції представили науковці Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.

Про це розповіла завідувачка лабораторії селекції і технології вирощування плодових культур Інституту садівництва НААН України Юлія Ходаковська, повідомляє Еast-fruit.

«Науковці Інституту садівництва НААНУ представили три нові сорти груш власної селекції», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається сорт «Вижниця» має високі смакові якості, стійкий до парші, плоди зберігаються в холодильнику до грудня. Сорт «Вересневе диво» стійкий до основних хвороб груші й характеризується високою середньою врожайністю - 45-50 тонн/га. До створення сорту «Китайський ліхтарик» було залучено сорти, які мають природну генетичну стійкість не тільки до грибкових хвороб, а й до бактеріозів, що властиве лише східноазійським сортам.

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