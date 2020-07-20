Доступні кредити: минулого тижня уклали кредитних угод на 324 мільйони

За минулий тиждень в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 110 нових кредитних угод на загальну суму 324 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"В рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки за минулий тиждень уклали 110 нових кредитних угод на загальну суму 324 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Загалом, станом на 20 липня 2020 року, вже видано 1250 кредитів на загальну суму 1,775 мільярда гривень.

Зазначається, що найбільше активізують програму "Доступні кредити 5-7-9%" угоди в частині рефінансування раніше наданих кредитів. Портфель рефінансованих кредитів вже перевищив мільярд гривень (1,073 мільярда гривень) і продовжує зростати. Сума заявок на рефінансування склала 5,6 мільярда гривень з моменту запуску цього антикризового продукту.

Утім, попит підприємців на інвестиційні кредити, з яких програма починалася, залишається високим. Загальна сума заявок на інвестиційні кредити склала 4,838 мільярда гривень. А портфель наданих кредитів в рамках цього продукту Програми сягнув вже 687,424 мільйона гривень.

Кожен другий (55%) кредит на умовах програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримують підприємства, які працюють у сільському господарстві. 14% виданих позик припадає на підприємців зайнятих в переробній промисловості. І 12% - бізнес в оптовій та роздрібній торгівлі.

У регіональному розрізі програми найактивнішими поки що є підприємці Харківської, Київської та Сумської області. Практично кожен десятий підприємець, який отримав кредит за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%", має або Харківську, або Київську, або Сумську прописку. Дещо поступились лідерам бізнесмени з Вінниччини (7% угод). Найменше кредитних угод за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено в Івано-Франківській, Миколаївській, Закарпатській, Донецькій та Херсонській областях (по 1% угод, відповідно).

Минулого тижня Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє програму, підписав угоди про співпрацю в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" з двома новими уповноваженими банками: КредитВест Банком та ОТП Банком. Станом на сьогодні позику в рамках Програми можна отримати вже в 18-ти банках: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Банк Львів", ПАТ "ПУМБ", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "Альфа-банк", АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "МЕГАБАНК", АТ "ПОЛІКОМБАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", а також, відповідно, КредитВест Банк та ОТП банк.