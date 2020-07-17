Відбулася перша зустріч робочої групи з питань продовольчої безпеки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відбулася перша координаційна зустріч спільної з ЄС галузевої робочої групи з питань розвитку сільського господарства та продовольчої безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Відбулася перша координаційна зустріч Галузевої робочої групи з питань розвитку сільського господарства та продовольчої безпеки під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергія Глущенка та керівника сектору сільського господарства представництва Європейського Союзу в Україні Крістіана Бен Хелла», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, керівники тематичних підгруп з питань аграрної політики і сільського розвитку, з питань земельної реформи та з питань безпечності харчових продуктів проінформували присутніх про ключові цілі, завдання та стан впровадження реформ у згаданих напрямах.

Зазначається, що робота підгрупи з питань аграрної політики і сільського розвитку спрямована на розробку комплексного довгострокового підходу та інструментів щодо формування політики сільського господарства і сільського розвитку, механізму підтримки сільського господарства, в тому числі підтримки місцевих ініціативних груп, завершення формування національної законодавчої бази у галузі органічного виробництва, захисту географічних зазначень, стимулювання виробництва органічної продукції тощо. Учасники підгрупи з питань земельної реформи працюють над подальшим впровадженням ринку землі, зокрема у планах на 2020-21 роки – запровадження моніторингу земельних відносин, створення національної інфраструктури геопросторових даних, впровадження нових методів щодо підрахунку нормативно-грошової оцінки земель, передача повноважень щодо земельних відносин на місця тощо.

Ключовими напрямами роботи підгрупи з питань безпечності харчових продуктів є безпечність харчових продуктів (гігієнічні вимоги до продуктів тваринного походження, матеріалів, які контактують з продуктами, створення системи швидкого сповіщення про небезпечні продукти, простежуваність виробництва), ветеринарна медицина (здоров’я та благополуччя тварин, утилізація побічних продуктів тваринного походження), фітосанітарний напрям (карантин рослин, державний контроль) та підвищення поінформованості щодо вимог нового законодавства.

Наступне засідання секторальної робочої групи відбудеться 18 вересня.

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Захід відбувся за участі керівника проєкту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики» (SAFPI) Джона Міллнза, представників Мінекономіки, офісу підтримки реформ при Мінекономіки, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), посольств Канади, Нідерландів, Франції, Швеції, Німеччини, Міжнародної фінансової корпорації, Організація економічного співробітництва та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейського банку реконструкції та розвитку, проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні».