Європейський авторинок у червні впав на 22% - експерти

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу в січні-червні 2020 року зменшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 38,1%, у червні - на 22,3% порівняно з червнем 2019 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"В червні 2020 року реєстрації нових легкових автомобілів в Євросоюзі склали 949 722 одиниці, що на 22,3% менше в порівнянні з тим же місяцем минулого року, коли було продано 1 222 942 автомобілі. Тим не менш, це означає незначне поліпшення в порівнянні з травнем 2020 року, коли в Європейському Союзі спостерігалося зниження на 52,3%. Незважаючи на те, що дилерські центри знову відкрилися для бізнесу після скасування карантинних заходів, споживчий попит не повністю відновився минулого місяця", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що всі ринки ЄС продовжили демонструвати значне зниження в червні, при цьому Франція (+1,2%) була єдиним винятком з цього правила. Останнє можна пояснити новими заходами стимулювання продажів автомобілів з низьким рівнем викидів, які були введені урядом Франції на початку червня. Якщо подивитися на інші великі автомобільні ринки, то в Іспанії (-36,7%), Німеччині (-32,3%) та Італії (-23,1%) минулого місяця було зафіксовано двозначне падіння.

На перше місце серед країн по кількості реєстрацій нових легкових автомобілів у червні вирвалася Франція – 233 814 авто. На друге місце опустилася Німеччина, де в червні було зареєстровано 220 272 авто. Замикає лідерську трійку Італія, де було реалізовано 132 457 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок у червні традиційно посідала VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 229 973 авто, при цьому падіння склало -24,8% у порівнянні з торішнім червнем. На другому місці PSA Group з результатом 148 546 проданих автомобілів, що на -28,3% менше показника річної давності. І третій результат у Renault Group – 147 488 шт. (падіння -15,7%)

Зазначається, що за січень-червень 2020 року попит в ЄС на нові легкові автомобілі скоротився на 38,1%, що стало результатом безпрецедентного зниження продажів по всьому регіону протягом чотирьох місяців поспіль. Серед чотирьох основних ринків ЄС в цьому році в Іспанії спостерігалося найбільше зниження (-50,9%), за нею йдуть Італія (-46,1%), Франція (-38,6%) і Німеччина (-34,5%).

Як повідомляв Укрінформ, українці у 1 півріччі 2020 року придбали і зареєстровали близько 37,1 тисяч нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.