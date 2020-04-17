У Європі продажі нових автомобілів впали через COVID-19 на половину

Обсяги продаж нових автомобілів у Європі внаслідок епідемії COVID-19 у березні упали на 51,8%.

Про це йдеться у заяві Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), пише впливове видання Le Figaro .

«Продажі автомобілів у всіх зацікавлених країнах впали у березні на 51,8%, особливо помітне падіння спостерігається в Італії (-85,4%). У Франції цей показник зареєстровано на рівні -72,2%, в Іспанії - на 69,3% і на 37,7% у Німеччині», - зазначається у заяві.

ACEA також уточнила, що продажі Volkswagen знизилися на 43,6%, тоді як Renault та PSA - впали на 63,7% та 66,9% відповідно.