Попит на нові легкові авто в лютому зріс на 21% - Укравтопром

В Україні ринок нових легкових автомобілів у лютому 2020 року порівняно з лютим минулого року зріс на 21% і становив майже 7 тис. машин.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

“У минулому місяці в Україні на облік було поставлено майже 7 тис. нових легкових автомобілів. Як наслідок, у порівнянні з лютим минулого року, ринок нових авто зріс одразу на 21%”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними асоціації, у лютому 2020 року найпопулярнішою маркою стала Renault, 1223 одиниці автомобілів цієї марки було зареєстровано в Україні минулого місяця. Так чином попит на цю марку зріс на 68% у порівнянні з лютим 2019 року.

На другому місці за популярністю опинилась марка Toyota, 1089 авто якої було зареєстровано у лютому цього року, що на 52% більше ніж за аналогічний місяць минулого року.

Третє місце посіла марка KIA, машини якої в Україні впродовж лютого цього року зареєстрували 479 раз, що на 20% менше ніж у лютому 2019 року.

На четвертому та п’ятому місцях опинились авто марки Skoda та Nissan, яких було придбано 386 одиниць (на 4% більше ніж у лютому 2019) та 361 одиницю (на 9% менше ніж у лютому 2019) відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Укравтопрому, на українському ринку нових легкових автомобілів у лютому 2019 року на облік було поставлено 5,7 тис. машин, що на 2% менше, ніж у лютому 2018 року.