Нацбанк затвердив Стратегію розвитку фінтеху до 2025 року

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року, затверджена рішенням Правління Національного банку від 9 липня 2020 року, спрямована на сталий розвиток інновацій у фінансовій сфері, розвиток Cashless economy і підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України затвердив Стратегію розвитку фінтеху в Україні до 2025 року* (далі – Стратегія) – покроковий план створення в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами", - йдеться у повідомленні.

Головні завдання, на виконання яких спрямована Стратегія, – це сталий розвиток інновацій, розвиток Cashless economy, підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу.

Мета цього верхньорівневого документа – розбудова інноваційного фінансового ринку з масштабною фінансовою інклюзією та зручними й безпечними у користуванні сервісами та продуктами, доступними за ціною і каналами розповсюдження, наголосив заступник голови Національного банку України Сергій Холод.

Зокрема, цей документ структурує та деталізує тренди і напрями розвитку фінансових інновацій на наступні п’ять років.

Сьогодні на українському ринку фінансових технологій найрозвинутіші сфери – це платіжні послуги та мікрокредитування. Результатом виконання Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року має стати створення сприятливих умов для розвитку всіх ніш цього ринку, вважають у НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2020 року Національний банк України спільно з іншими регуляторами фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі.