Нацбанк затвердив Стратегію розвитку фінтеху до 2025 року
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Національний банк України затвердив Стратегію розвитку фінтеху в Україні до 2025 року* (далі – Стратегія) – покроковий план створення в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами", - йдеться у повідомленні.
Головні завдання, на виконання яких спрямована Стратегія, – це сталий розвиток інновацій, розвиток Cashless economy, підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу.
Мета цього верхньорівневого документа – розбудова інноваційного фінансового ринку з масштабною фінансовою інклюзією та зручними й безпечними у користуванні сервісами та продуктами, доступними за ціною і каналами розповсюдження, наголосив заступник голови Національного банку України Сергій Холод.
Зокрема, цей документ структурує та деталізує тренди і напрями розвитку фінансових інновацій на наступні п’ять років.
Сьогодні на українському ринку фінансових технологій найрозвинутіші сфери – це платіжні послуги та мікрокредитування. Результатом виконання Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року має стати створення сприятливих умов для розвитку всіх ніш цього ринку, вважають у НБУ.
Як повідомляв Укрінформ, на початку 2020 року Національний банк України спільно з іншими регуляторами фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі.