Уряд готовий спільно з НБУ працювати для відновлення економіки - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Кирила Шевченка з обранням на посаду голови Національного банку та наголосив, що Кабмін готовий спільно з НБУ працювати для відновлення економіки.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Вітаємо Кирила Шевченка з обранням на посаду голови Національного банку... Уряд готовий спільно з НБУ працювати для відновлення економіки, макроекономічної стабільності та доступності кредитного ресурсу", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що уряд та Нацбанк мають спільну мету та завдання - зростання економіки та підвищення добробуту всіх українців.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня підтримала призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.