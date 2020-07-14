Мінфін продав держоблігацій іще на 8,3 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 липня 2020 року залучило до державного бюджету 8,3 млрд гривень (еквівалент).

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"Сьогодні (14 липня - ред.) на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 3 роки, а також номіновані в іноземній валюті державні облігації з погашенням через один рік. <...> За підсумками аукціонів, до державного бюджету залучено 8,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що зменшення дохідності відбулось за усіма випусками державних облігацій номінованими в національній валюті.

Середньозважена дохідність за тримісячними паперами становить 7% (зменшення на 24 базисних пункти), за 1-річними облігаціями – 9,2% (на 30 б.п.), а за 3-річними – 10% (на 47 б.п.).

Середньозважена дохідність за ОВДП номінованими в доларах США становила 3,5%.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 липня залучило до державного бюджету 312,9 млн грн.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету за січень-червень 2020 року залучено 153,6 млрд грн (99,9% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 61,7 млрд грн (1,6 млрд дол. США та 0,3 млрд євро).