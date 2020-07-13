АМКУ просить українських виробників не дурити споживача "грузинськими" коньяками

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав українським виробникам коньяків обов’язкові для розгляду рекомендації припинити поширення на етикетках та у рекламі позначень, які можуть ввести в оману споживачів, вказуючи на ймовірне грузинське походження напоїв.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Комітет рекомендував виробникам коньяків вжити заходів щодо недопущення обману споживачів. Зокрема, вони мають відмовитися від поширення на етикетках та контретикетках, а також в будь-яких інших джерелах інформації, у тому числі в рекламі, відомостей, які можуть бути сприйняті як інформація про іноземне походження напоїв. Відреагувати на рекомендації та повідомити про це АМКУ зазначені підприємства мають у десятиденний термін від моменту прийняття цих рекомендацій", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі українські компанії при оформленні етикеток використовують написи грузинською мовою, зображення грузинського прапора та інші елементи. Натомість інформація про українське походження вказується маленькими літерами. Окрім цього, у рекламі таких напоїв використовуються ролики грузинського застілля з місцевими стравами, побажаннями, костюмами тощо.

У Комітеті підкреслюють, що все це може ввести в оману споживачів та дати їм хибне враження, що вони купують коньяки саме грузинського виробництва.

Серед компаній, яким адресовані рекомендації АМКУ, - ТОВ «Атлантіс», ПМП «Лоцмен», ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», ТОВ «СП Аквавінтекс».

Як повідомлялось, відповідно до Закону України «Про виноград та виноградне вино», забороняється видавати за іноземні коньяки України і суміші (купажі) з іноземними коньяками, коньячними спиртами.